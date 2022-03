Schutstraat Hoogeveen in beeld voor Kentucky Fried Chicken

Fastfoodketen Kentucky Fried Chicken (KFC) onderzoekt de mogelijkheid om een vestiging te openen aan de Schutstraat in Hoogeveen. Het terrein tegenover de op- en afrit van de A28 is in beeld.

De krant meldt dat het plan is om panden van voormalig autobedrijf Hartgers en Tapijt en Slaap Toko te slopen. In het verzamelgebouw moet Babydump komen, dat nu nog gevestigd is aan de Griendtsveenweg. Tapijt en Slaap Toko keert terug in het nieuwe pand en ook MobiVit moet een plekje krijgen.