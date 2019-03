Gaat FC Emmen een 'Oranje-international' leveren?

Luuk Jans van FC Emmen is één van de eSporters die volgende week kans maakt uit te komen voor Nederland tijdens de FIFA eNations Cup in Londen.

Naast Jans zijn nog vijftien gamers geselecteerd om deel te nemen aan de kwalificatiewedstrijden op Playstation 4. Zij spelen volgende week woensdag online wedstrijden tegen elkaar.Na de eerste kwalificatieronde blijven nog vier spelers over. Zij nemen het op 25 maart tegen elkaar op om te bepalen wie het oranje shirt om de schouders krijgt.De FIFA eNations Cup is een internationaal toernooi voor spelers van de videogame FIFA 19. Het toernooi wordt gehouden op 13 en 14 april in Londen. Er is ook een Nederlandse kwalificatieronde voor Xbox One-spelers, maar daar is Jans niet voor geselecteerd.