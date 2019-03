Drentse zonnepanelenfabrikant gaat strijd aan met China

Een zonnepaneel kun je vergelijken met een tosti Fokko Spanninga

“Van origine zijn wij een producent van tochtweringen”, zegt Jan Fokko Spanninga van Elton. “Vanuit het maken van tochtwering zijn wij toch al druk met duurzaamheid. Wij zijn gaan kijken naar waar kansen liggen in de markt.”Door materialen dichtbij huis te halen, denkt Spanninga een streepje voor te hebben in de markt. Daarnaast is een transparant proces van belang. “Mensen die met ons gaan werken, hebben de mogelijkheid om hier te zien hoe het product gemaakt wordt”, zegt Spanninga. “Daar is behoefte aan, horen we van installateurs en eindgebruikers. Vaak is er toch wel wantrouwen over wat uit China komt."De afgelopen tijd werd allerlei specialistische kennis vergaard. Met hulp van de machinebouwer en kennisinstituten kon de productiehal worden opgezet.“Een zonnepaneel kun je vergelijken met een tosti. Het is niks anders dan het aan elkaar maken van een aantal lagen”, zegt marketingmanager Lion Houkes. In een honderd meter lange machine met onder andere twee bakovens worden verschillende laagjes op elkaar geplakt. Per uur kunnen er vijftig panelen gebouwd worden.“Wij bouwen een zonnepaneel ondersteboven op. We beginnen met het glas dat je op het dak ziet.” Daarna worden lijmlagen en zonnecellen aangebracht. “Het proces om al die lagen met elkaar te versmelten is best ingewikkeld. Het komt neer op een combinatie van druk, temperatuur en vacuüm trekken.”