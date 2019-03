Harde windstoten vanmiddag: 'Het lijkt meer herfst dan voorjaar'

rtvdrenthe.nl/weer

"De wind draait van het zuidwesten naar het noordwesten. Hij krijgt een kracht 6 en er zijn windvlagen mogelijk van 70 tot 75 kilometer per uur", vertelt weerman Roland van der Zwaag.Morgen staat er ook nog veel wind. Dan zijn er zelfs windvlagen mogelijk tot 80 kilometer per uur, verwacht Van der Zwaag. "Het is onstuimig weer. Het lijkt meer herfst dan voorjaar. De temperatuur is wel goed. In het uiterste zuiden van Drenthe zitten we morgen zelfs tegen de 13 graden aan."Volgens de weerman is het weer de komende dagen 'niks aan'. Maar er zit verbetering aan te komen. "Vanaf zondag gaat de luchtdruk stijgen en komt de zon erbij. Het wordt ook droger. En volgende week wordt het alleen maar beter", zegt Van der Zwaag.