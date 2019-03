René Hake vertrekt bij SC Cambuur

Dat gebeurt volgens de club 'in goed gezamenlijk overleg'. Er is nog geen opvolger aangewezen.Cambuur heeft dit jaar als doelstelling de play-offs voor promotie naar de eredivisie te bereiken. Die doelstelling lijkt ver weg want de Friezen staan momenteel op de dertiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie.Hake werd in januari 2018 aangesteld. Vorig jaar haalde hij met SC Cambuur de play-offs. De club werd toen in de eerste ronde door FC Dordrecht uitgeschakeld. Eerder was de 47-jarige Drent hoofdtrainer bij FC Twente en FC Emmen.