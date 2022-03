Tot vijf jaar cel voor gewelddadige beroving escortklant in Havelte

Een 36-jarige man uit Zwolle is voor een woningoverval in Havelte veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. De man, die in zijn woonplaats bekend is als rapper, sloeg het slachtoffer samen met drie andere mannen in elkaar, na een seksdate. Ze namen dure spullen en ongeveer 9.000 euro uit een kluis mee. Het slachtoffer bleef zwaargewond achter in zijn vakantiewoning.

Tegen de Zwolse rapper is tijdens de rechtszaak ook vijf jaar cel geëist. Behalve voor de overval is de man ook veroordeeld voor het bezit van een semiautomatisch wapen en de bijbehorende kogelpatronen. Die vond de politie tijdens een doorzoeking van zijn huis.

Escortdame

De man uit Havelte werd op 18 april vorig jaar zwaargewond gevonden. Hij had een gebroken rib, een klaplong, een gebroken ruggenwervel, een gekneusde nier en blauwe plekken. Hij vertelde de politie dat hij een dag eerder een escortdame had opgehaald uit Zwolle. Hij had de vrouw een week eerder ingehuurd en nu had zij hém gebeld omdat ze naar eigen zeggen hulp nodig had.

Nadat de vrouw was blijven slapen, stond er de volgende dag opeens een man aan de deur, die met hem wilde praten. Toen de man uit Havelte hem binnenliet, kwam de Zwolse rapper tegelijkertijd via een andere deur het huis binnen. De twee hoorden bij de vrouw en wilden met de man uit Havelte praten over de betaling voor die nacht. Dit liep uit op ruzie en na een tijdje kwamen er volgens het slachtoffer nóg twee mannen binnen. Toen viel het groepje hem aan. Hij werd geschopt en geslagen. Uiteindelijk vertrokken de vier met de vrouw.

Vooropgezet plan

Tijdens de rechtszaak bleek dat de vrouw en de mannen onderling contact hadden toen de vrouw in Havelte was. Hoewel de Zwollenaar het heeft ontkend, is de rechtbank ervan overtuigd dat de vijf de gewelddadige overval van tevoren hadden gepland. Daar ging ook het Openbaar Ministerie vanuit. Het plan begon ermee dat het slachtoffer door de escortdame is misleid, zei de officier tijdens de rechtszaak in Assen.

De rechtbank spreekt in het vonnis van een "buitengewoon gewelddadige woningoverval, waarbij de verdachten misbruik hebben gemaakt van het vertrouwen van de aangever, alsmede van het feit dat aangever zich, als klant van een escortmeisje, in een kwetsbare positie bevond".

Straffen voor de andere verdachten

De vier mannen en de vrouw zijn in juni vorig jaar opgepakt. De mannen zitten nog vast. Behalve de 36-jarig rapper waren er nog twee Zwollenaren van 45 en 26 jaar en een 36-jarige man uit Scherpenzeel bij de zaak betrokken. De oudste Zwollenaar komt van oorsprong uit Hoogeveen en is al vaker veroordeeld, vooral voor inbraken. Hij is de man die bij voor de overval bij de escortklant aanbelde. De rechtbank heeft bepaald dat hij drie jaar moet zitten. Dat geldt ook voor de man uit Scherpenzeel.