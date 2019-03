Gasunie wil af van bejaarde stalker en eist contactverbod

Daarnaast eist Gasunie een locatieverbod voor zowel het hoofdkantoor in Groningen, als het thuisadres van een medewerker in Zuidoost-Drenthe. Het bedrijf wil dat elke overtreding de man een boete van 1.000 euro oplevert.De 75-jarige man uit Bronneger vindt dat hij in 2009 te weinig schadevergoeding heeft gekregen. Gasunie legde toen een gasleiding aan in een stuk grond dat hij gebruikte en dat veroorzaakte gewasschade.De man kreeg destijds een schadevergoeding van 25.000 euro van Gasunie. "Meneer vergeet dat het ging om een stuk grotendeels braakliggende grond met hier en daar een verdwaalde aardbeienplant. De rest gebruikte hij voor zijn hobby archeologie", zegt advocaat Mert Kremer van Gasunie.De bejaarde man uit Bronneger vindt dat hij bedrogen is en recht heeft op een miljoen euro. Een rechtszaak waarin hij dat geld claimde, heeft hij verloren, maar het hoger beroep loopt nog. Ondertussen stuurt hij al twaalf jaar dreigbrieven en kaarten naar het Gasunie-hoofdkantoor in Groningen, maar ook naar thuisadressen van medewerkers.In 2011 heeft de rechter hem veroordeeld tot een boete voor het sturen van brieven met doodsbedreigingen naar een inmiddels gepensioneerde ex-medewerker. Volgens de advocaat van Gasunie heeft de man zijn huis laten beveiligen en jarenlang psychisch last gehad van de dreigementen.De laatste tijd is een medewerker uit een dorp in Zuidoost-Drenthe de klos. De bejaarde man waarschuwde hem in brieven dat hij niet meer rustig kan slapen als hij niet meewerkt. Omdat zijn gezin bang is, is er een bewakingscamera bij zijn huis geplaatst. Ook de advocaat van Gasunie wordt lastig gevallen. “Hij is al meerdere keren op mijn kantoor geweest en dient klachten in bij de deken”, aldus de advocaat. “Meneer denkt dat het normaal is wat hij doet. Het moet maar eens afgelopen zijn.”De wijkagent van Bronneger was met de bejaarde man meegekomen naar de Asser rechtbank om ervoor te zorgen dat het niet uit de hand liep in de rechtszaal. De man weigerde veel te zeggen, maar liet wel weten dat hij hoe dan ook zijn recht wilde halen. De rechter probeerde hem uit te leggen dat hij dat met dreigbrieven en bezoekjes aan het hoofdkantoor niet bereikt. “U zit vast in uw eigen gelijk”, aldus de rechter.De uitspraak van de zaak is over twee weken.