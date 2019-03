Inbrekers laten puinhoop achter in hondenschool Borger

Vandalen hebben flink huisgehouden bij de KNON Hondenschool in Borger. Het clubgebouw is veranderd in een grote puinhoop.

"De club is het slachtoffer geworden van inbraak, diefstal en vandalisme. Er zijn diverse sloten geforceerd en binnen is alles overhoop gehaald", laat voorzitter Annemiek Krol weten. De inbrekers hebben een poederblusser leeggespoten in het clubhuis en de ketel is vernield. Waarschijnlijk uit frustratie, omdat ze op een grotere buit hadden gehoopt, vermoedt Krol."Het is één grote puinhoop: alles is wit en alles wat elektrisch is, kunnen we wel weggooien", aldus de voorzitter. Ze noemt de gebeurtenissen een 'drama' voor de vrijwilligersclub.De inbraak werd vanmorgen ontdekt door een cursist. Die zag dat het hek van het clubterrein openstond. Ook de deur van het clubhuis bleek open te staan. De club heeft meteen de politie ingeschakeld.De KNON Hondenschool in Borger bestaat sinds 1990. De afkorting KNON staat voor Kringgroep Noordoost-Nederland. Hondenbaasjes kunnen er cursussen volgen voor hun viervoeters.