Broedseizoen begonnen, maar storm en letterzetter zorgen voor extra werk

Sinds gisteren is de rust weer teruggekeerd in het bos, het broedseizoen is namelijk weer ingeluid. Maar door de stormschade en de sterfte door de letterzetter is Staatsbosbeheer nog niet helemaal klaar met alle activiteiten.

"We horen een winterkoninkje, een sijsje, er zit hier van alles", boswachter Albert Henckel loopt door het productiebos in Ruinen. "Voor sommigen is het broedseizoen al eerder begonnen."

De vogelgeluiden worden afgewisseld met de geluiden van werkzaamheden in het bos. "Wat je nu nog hoort is het uitrijden van het hout dat al gezaagd is. Dat mag nog iets langer en daar zijn we op dit moment mee bezig", legt Henckel uit.