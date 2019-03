Deze drie winkels van Intertoys gaan óók dicht

Nog eens drie vestigingen van Intertoys in Drenthe sluiten de deuren. Het gaat om de Intertoys in Roden, het filiaal van de speelgoedwinkel aan 't Haagje in Hoogeveen en om het filiaal aan de Picassopassage in Emmen.

Eerder werd al duidelijk dat de winkel aan de Derksstraat in Emmen zou sluiten, net als de winkel in Kloosterveste in Assen en de Intertoys in Klazienaveen. Alle winkels die sluiten houden tot half mei een opheffingsuitverkoop.Intertoys maakte vandaag bekend dat nog eens 62 winkels de deuren sluiten, meldt de NOS . Vorige week werd de speelgoedketen overgenomen door Green Swan, een Portugese speelgoedverkoper die in afgeslankte vorm verder wil met Intertoys. De doorstart volgde op het faillissement van Intertoys op 21 februari.Green Swan liet vorige week al weten 91 winkels af te stoten, daar komen er dus nu nog 70 bij. Intertoys had 286 eigen winkels. Daarnaast zijn er 100 franchise-winkels. Mogelijk nemen franchisenemers een enkele winkel nog over, maar dat is uiterst onzeker.