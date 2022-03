200 vluchtelingen uit Oekraïne in vaccinatielocatie Hoogeveen

De vaccinatielocatie van de GGD in Hoogeveen aan de Vos van Steenwijklaan 73 gaat vandaag dicht. In het pand komt een opvang voor 200 vluchtelingen uit Oekraïne.

Wanneer de vluchtelingen in het pand terechtkunnen is nog niet duidelijk. Het gebouw moet eerst nog worden ingericht, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Ter vervanging van de locatie in Hoogeveen opent de GGD de vaccinatielocatie in Meppel weer.