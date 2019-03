Failliete Sauna Thermen in Zuidwolde vanaf dit weekend dicht

Volgens curator Eddy Heuzeveldt gaat het eerst om een tijdelijke sluiting. Hij is nog in onderhandeling met een partij die het saunacomplex mogelijk overneemt."Het streven blijft een doorstart. Maar de boel moet nu even dicht om het 'tiptop' te maken. Er moeten wat aanpassingen worden gedaan aan de sauna", aldus Heuzeveldt. Hij verwacht op korte termijn met meer duidelijkheid te kunnen komen.Of het personeel bij een eventuele doorstart in de sauna kan blijven werken, is nog de vraag. "Dat is aan de koper", aldus Heuzeveldt. Maar zeker is dat de werknemers vanaf dit weekend voorlopig thuiszitten.Sauna Thermen ging eind februari failliet. De afgelopen tweeënhalve week bleef het complex gewoon open. De verhuurder vroeg het faillissement aan, omdat er een huurachterstand was. Bij Sauna Thermen zijn ongeveer veertig mensen in dienst.