Verkiezingen zijn voor iedereen, ook voor prokkelaar Suzanne

Suzanne is een prokkelaar. Ze heeft een licht verstandelijke beperking, maar dat houdt haar niet tegen om te helpen op het stembureau. Ze begint met het uitdelen van de stempotloden, maar vraagt ook haar buurvrouw wat haar taak als vrijwilliger is. "Als mensen binnen komen, dan moet mijn buurvrouw opschrijven als de stem in de bus is gegooid, dat vertelde ze een beetje. Wat de rest doet weet ik nog niet, maar dat komt nog."

Suzanne is samen met haar collega Johan Moes een van de 130 prokkelduo's in het land. Suzanne heeft een licht verstandelijke beperking, Johan niet. Hoewel Johan haar dus helpt als het nodig is, doet Suzanne in principe alles zelf. Johan Moes is ook de voorzitter van het stembureau. "Als ze straks een beetje gerust gesteld is dan wil ik haar ook even de taak geven om bijvoorbeeld goed te kijken of het paspoort of rijbewijs wel klopt van mensen. Dus alle facetten die langskomen wil ik haar in de komende paar uur wel even laten zien."