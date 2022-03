Verdachte van neersteken kindje bij Drouwen blijft vastzitten

De man uit de gemeente Aa en Hunze, die eind februari werd opgepakt vanwege het neersteken van zijn kind bij het Boomkroonpad, blijft drie maanden langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van de rechtbank in Assen bepaald, meldt het Openbaar Ministerie.

Op zondag 27 februari kreeg de politie een melding dat er iets aan de hand was op de parkeerplaats van het Boomkroonpad bij Drouwen. Toen de agenten op de parkeerplaats aan de Steenhopenweg waren, gebeurde het steekincident voor hun ogen. De agenten konden de man uitschakelen met hun taser. Het kind, dat volgens politie en justitie erg jong is, raakte ernstig gewond. Hoe het nu met het slachtoffertje gaat, is niet bekend.