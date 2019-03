Vijf vragen over de regen en het watertekort

Weerman Roland van der Zwaag legt uit waarom het al zo lang regent. Roelof Hoving, woordvoerder van het waterschap Drents Overijsselse Delta legt uit of dit het watertekort oplost.Weerman Roland van der Zwaag: “Dat heeft dit keer te maken met de polar vortex. Dat is een harde wind op grote hoogte oftewel een koude luchtstroom, die normaal gesproken boven de Noordpool hangt. Als die luchtstroom schommelt en daardoor boven Amerika en Canada komt te hangen, zorgt dat daar voor een strenge winter. Dat begon in die gebieden al in december. Maar dat verklaart ook het wisselvallige weer bij ons.”“De koude poollucht uit die gebieden wordt over de “warme” Atlantische Oceaan geblazen. Door dit enorme temperatuurverschil ontstaan er lagedrukgebieden. In zo’n systeem wordt de lucht omhoog gezogen en neemt dan al het beschikbare vocht mee naar omhoog.” Dat koelt dan bovenin de lucht af, waardoor er bewolking en neerslag ontstaat. Dat komt uiteindelijk bij ons terecht."Het gaat elke dag regenen tot en met zondagochtend. De dagen erna is het nog wel wisselend bewolkt weer met af en toe zon en een paar buien. Maar vanaf dinsdag wordt het lente." Volgens Van der Zwaag trekt de kou zich langzaam terug naar de Noordpool, maar is het de komende week in de Verenigde Staten en Canada nog wel erg koud. Na zo’n drie tot vijf dagen komt dat weer dan weer bij ons terecht. "Dat betekent dat na ongeveer vijf dagen droog, vrij zonnig en warmer lenteweer, het weer in de laatste week van maart toch weer iets wisselvalliger wordt met soms wat regen of een paar buien.""Ja, in de laaggelegen gebieden wel. Maar op de hoge zandgronden, en die hebben we veel in Drenthe, kunnen we nog steeds water gebruiken", zegt Roelof Hoving, woordvoerder van Drents Overijsselse Delta."Het water wordt zoveel mogelijk opgeslagen. In onze eigen watergangen – de kanalen en sloten – maar ook in ons watersysteem het Oude Diepgebied. We proberen alles op te slaan, maar we willen natuurlijk ook geen wateroverlast. Daarom stroomt er bijvoorbeeld ook water naar het IJsselmeer.""Nee, wij krijgen water uit het IJsselmeer, maar water in ons waterschap stroomt ook naar andere gebieden", zegt Hoving. "Dat gaat vanzelf via kanalen en sloten en is niet te controleren."