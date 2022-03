Bouw sporthal De Klabbe gaat door: klagers wonen te ver van gebied

Twee inwoners van de gemeente zijn het niet eens met het bestemmingsplan tussen Spindel en Hoofdkanaal WZ. Zij zeggen dat de bestaande sporthal De Klabbe aan de Creel nog vijftig jaar mee kan. Verder menen ze dat in Emmer-Compascuum geen behoefte is aan appartementen maar aan seniorenwoningen in hofjes. Winkels moeten er juist niet bij komen want er staan in het dorp al te veel winkels leeg, vinden ze.