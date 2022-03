Eikenprocessierups eerder uit ei door zacht voorjaar

Door het zachte weer van de afgelopen weken zal de eikenprocessierups eerder dan gebruikelijk te zien zijn in Nederland. Het Kenniscentrum Eikenprocessierups zegt dat er opnieuw sprake is van een vroeg jaar en schat dat de rupsen rond 5 april uit hun ei kruipen, meldt de NOS. Daardoor kunnen mensen ook eerder klachten krijgen. Maar doordat er minder nestjes zijn dan vorig jaar, zal de overlast naar verwachting ook minder zijn.

De eikenprocessierups heeft nog geen brandharen als hij uit het eitje komt. Die ontwikkelen zich in de weken daarna. De brandharen kunnen bij verspreiding voor gezondheidsklachten zorgen, zoals jeuk, koorts en duizeligheid.

Het kenniscentrum verwacht bij een normaal temperatuurverloop dat mensen vanaf 24 mei last zullen gaan krijgen van die brandhaartjes. De experts denken dat het aantal rupsen lager zal zijn dan 2021. Er zijn vorig jaar namelijk minder nesten geregistreerd, daardoor zullen er ook minder rupsen uitkomen.

Ook in 2020 zaten volgens het kenniscentrum minder processierupsen in bomen. Desondanks kan het beestje voor flinke overlast zorgen. Dat is ook afhankelijk van het weer.