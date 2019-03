'Wildlands failliet laten gaan, is een zeer onaantrekkelijke optie'

"We hebben ook wel gezegd dat we misschien moeten stoppen met Wildlands. Maar dat is zo'n onaantrekkelijk alternatief. Dat zou ons veel meer geld kosten", verklaart wethouder Jisse Otter.Het college van Emmen stelt de raad voor om de enige financier van het noodlijdende dierenpark te worden. Dat betekent dat het belang van de gemeente in Wildlands oploopt van 60 miljoen euro naar 80,5 miljoen euro. Emmen wil de leningen van financiers VolkerWessels en Rabobank van 18,5 miljoen euro overnemen. Daarnaast komt er een lening van 11 miljoen euro bij. De gemeenteraad moet hier nog wel mee instemmen."We lijken misschien gek dat we dit doen, maar we zitten er al voor 60 miljoen euro in. Er is geen andere partij die dat zomaar overneemt", aldus Otter. "Met dat gegeven dat je er al zo fors in zit, hebben we gekeken wat nu de beste oplossing is." In de nieuwe constructie zijn wel onderpanden opgenomen. Daar kan de gemeente beslag op leggen als er nieuwe problemen ontstaan.De gemeente deed de afgelopen maanden onderzoek naar drie opties voor het park. Een faillissement, overname en een herstructurering. Faillissement was alleen een optie als beide andere opties zouden mislukken. Een overname bleek op korte termijn niet haalbaar.VolkerWessels en Rabobank stoppen dus met de financiering. WMD maakte begin januari al bekend de banden met Wildlands af te willen bouwen. Emmen wil de waterfabriek en het themapaviljoen van het waterbedrijf overnemen voor drie miljoen euro, en verhuren aan Wildlands. De grond blijven wel van de WMD."Dat er straks één lening en één aanspreekpunt is maakt het een stuk overzichtelijker", zegt interim-directeur Erik van Engelen.De gemeente Emmen kan tegen gunstigere tarieven geld lenen bij de Bank Nederlandse Gemeenten. "Dat heeft te maken met rente- en aflossingspercentages", aldus Otter. "Dat is een forse lastenverlaging voor Wildlands, dan dat het de leningen aan VolkerWessels en Rabobank moet doorbetalen. Wij kunnen straks flexibeler tot afspraken komen omdat we met minder partijen te maken hebben."De jaarlijkse kosten voor Emmen worden nu 1,7 miljoen euro. Eén miljoen euro daarvan is een extra subsidie aan het Atlas Theater, die voorheen door Wildlands werd betaald. Doordat de resultaten van Wildlands achterblijven, neemt de gemeente Emmen dit over."Het Atlas Theater heeft dit nodig voor hun programmering", legt cultuurwethouder Robert Kleine uit. "Ze kregen sowieso al 500.000 euro. Andere omliggende theaters krijgen ook dit bedrag. Het is ook nodig voor het behouden van je concurrentiepositie. We zetten er niet voor niets zo'n theater neer."De nieuwe financiering en een bezuiniging bij Wildlands op hun eigen bedrijfsvoering van drie miljoen euro en twee miljoen euro voor de komende jaren, moeten een besparing van 6,4 miljoen euro opleveren. Daarnaast zet Wildlands de komende tijd in op een nieuwere koers door aanpassingen op het park."Ik ben blij dat er een nieuwe financiering ligt", aldus Van Engelen. "In combinatie met de maatregelen op het park, denk ik dat het goedkomt."Het park dat in 2018 slecht 855.000 bezoekers trok, moet volgend jaar richting de 940.000 bezoekers. "Garanties hebben we nooit, maar ik heb er goede hoop op", besluit Otter.