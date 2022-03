Meer politiecontroles om overlast door jongeren in Hoogeveen tegen te gaan

De gemeente Hoogeveen zet meer handhavers, politieagenten en jongerenwerkers in om overlast van jeugd in de binnenstad tegen te gaan.

Dat antwoordt het college op schriftelijke vragen van het CDA, VVD en GemeenteBelangen. Deze partijen maken zich zorgen over de overlast in de binnenstad. Met name op koopzondagen zijn er vaak problemen, stellen de fracties.