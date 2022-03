Schop kan de grond in voor 75 woningen in Vries-Zuid

Een clubje bewoners van de wijk Diepsloot in Vries is vergeefs naar de Raad van State gestapt tegen de bouw van 75 woningen aan de zuidkant van hun wijk. Vandaag werden hun bezwaren tegen het bestemmingsplan ongegrond verklaard.

Tijdens de rechtszitting op 20 december vorig jaar bleek dat de omwonenden niet zozeer tegen de woningen zijn. Ze maken zich er vooral zorgen over dat de gemeente Tynaarlo de belofte niet nakomt dat Vries-Zuid een dorpse nieuwbouwwijk gaat worden. Ze weten niet waar ze aan toe zijn met het bestemmingsplan omdat het te vaag is, vinden ze. De gemeente kan er alle kanten mee op. ''Waar gaan wij straks tegenaan kijken?'', vroegen ze de Raad van State.

Uit de uitspraak blijkt dat de hoogste bestuursrechters het niet met de omwonenden eens zijn. Het is een flexibel bestemmingsplan, dat is waar, zegt de Raad van State. Maar de gemeenteraad van Tynaarlo heeft voldoende bouwregels opgenomen waardoor het plan niet in strijd komt met de rechtszekerheid. Als voorbeeld wordt genoemd het deelgebied 3. Op de kaart bij het bestemmingsplan is te zien waar dat ligt. Er komen 22 woningen die maximaal 7,5 meter hoog mogen worden. Andere deelgebieden kennen ook dergelijke regels, zegt de Raad van State. De omwonenden blijven erbij dat het beloofde dorpse karakter nergens is vastgelegd.