Basisschool in Klazienaveen zingt lied voor Giro 555: 'Ik vind dat wij mogen helpen'

Een landelijke actie vandaag op basisscholen door heel Nederland. Om 11.55 uur zongen leerlingen een eigen versie van het nummer We are the world. Ook de Sint Henricusschool in Klazienaveen deed mee.

De leerlingen van de Sint Henricusschool waren licht gespannen, maar toen de muziek begon viel de spanning weg. "Het was echt prachtig", zegt onderwijsassistent Marloes Muskee. "Ook met de opa's en oma's en de ouders die erbij kwamen staan. Het was heel magisch." Dat de school heeft gekozen voor een lied was voor hen logisch. "Een lied verbindt en dat was ook het doel van vandaag."

Geld inzamelen

Het doel van het lied is geld inzamelen voor Giro 555. "Na het optreden konden de ouders geld doneren bij de kinderen", vertelt de onderwijsassistent. Maar de kinderen organiseerden zelf ook acties, zoals Xem en Arjen. "Wij hebben een flessenactie gedaan. We gingen langs huizen om lege flessen op te halen. In totaal hebben we 75 euro opgehaald", roept Xem trots.