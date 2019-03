Tbs voor brandstichting in Drents-Friese Wold

Voor het veroorzaken van twee branden in het Drents-Friese Wold bij Appelscha, is een 27-jarige inwoner van Appelscha door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 232 dagen en tbs met voorwaarden, de ‘lichtere’ vorm van tbs.

De gevangenisstraf is gelijk aan de tijd die de verdachte in voorarrest heeft doorgebracht.De man moet zich klinisch laten behandelen. Hij heeft een verstandelijke beperking en bij hem zijn verschillende stoornissen geconstateerd, waaronder depressiviteit en een posttraumatische stressstoornis.Door het wegschieten van sigarettenpeukjes heeft de man uit Appelscha op 24 juli vorig jaar tijdens een kurkdroge periode twee branden veroorzaakt in het natuurgebied bij Appelscha. De branden werden snel ontdekt en geblust. Dat was volgens de rechtbank vooral te danken aan toeval en de alertheid van mensen die de branden ontdekten.De brandhaarden hadden zich volgens de rechtbank uit kunnen breiden naar twee zorginstellingen in de buurt.