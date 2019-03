'Stop maar met uitbreiden elektriciteitsnetwerk'

Die oproep doet PvdA-statenlid Peter Zwiers.De PvdA’er reageert hiermee op het niet aannemen van een motie in de Tweede Kamer om sportclubs, buurthuizen en lokale energiecoöperaties voorrang te geven op het elektriciteitsnet. Ook is Zwiers boos over de halsstarrige houding van minister Eric Wiebes. “Het maakt Wiebes kennelijk niet uit wie de zonne-energie produceert, als hij maar aan zijn doelstelling van het aantal megawatts komt.”Dan moet Drenthe maar op slot, zegt een gefrustreerde Zwiers. Samen met de PvdA Tweede Kamerfractie probeert hij schot in de zaak te krijgen. Hij begon samen met voetbalvereniging Nieuw Buinen en Drenthe Sport Duurzaam een petitie . Tevergeefs tot nu toe. VV Buinen was de eerste die aan de bel trok, maar inmiddels zitten vele sportverenigingen, buurthuizen, boeren en lokale initiatiefnemers met hetzelfde probleem: ze willen zonnepanelen maar kunnen niet op het net “Veel nu al gereserveerde capaciteit op het net is geclaimd door projectontwikkelaars van buitenaf. Stel een aantal projecten gaat niet door, dan schuift de volgende op de wachtlijst door naar boven en dat zijn ook veelal weer projecten van buitenaf. Die ruimte mag niet naar lokale maatschappelijke energie-initiatieven. Als die zich nu melden komen ze onderaan de lijst. Zelfs bij capaciteitsuitbreiding komen ze dus niet aan bod. Dus stop daar maar mee totdat er een oplossing is”, zegt Zwiers.Eerder deze week was er een overleg tussen VV Nieuw Buinen, netbeheerder Enexis en de initiatiefnemers van wind- en zonneparken in het gebied. Laatstgenoemden willen wel een deel van hun capaciteit afstaan zodat de voetbalvereniging ook op het net kan. Maar dat is wettelijk niet toegestaan, die capaciteit gaat dan naar de eerstvolgende op de wachtlijst.