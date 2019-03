Lijsttrekkers trekken door Drenthe op zoek naar kiezers

Veertien van de lijsttrekkers doen mee aan verschillende debatten in de provincie. Over de bouw, over de landbouw, een jeugddebat en dinsdag is het debat van RTV Drenthe. Dit debat wordt live uitgezonden op TV Drenthe. Alleen Forum voor Democratie en DENK doen niet mee. Zij voeren hun eigen campagne, los van alle activiteiten rondom de verkiezingen in Drenthe.Maar wie zijn deze lijsttrekkers? De meeste zijn ervaren. Anry Kleine Deters van D66 is nieuw in de provinciale politiek. Ze is al jaren actief in de politiek. Als raadslid en wethouder in de gemeente Emmen en als wethouder in de gemeenten Westerveld en Assen. Ze wil nu de provinciale politiek in.Ko Vester doet mee als lijsttrekker voor de Onafhankelijke Partij Drenthe (OPD). In 2007 verdween de OPD uit Provinciale Staten van Drenthe. Vester stapte over vanuit de SP in de Staten. Hij was boos over het feit dat de SP hem niet meer op een verkiesbare plek wilde zetten. Hij besloot de voorman van de OPD te worden.Lijsttrekker Cees Bijl van de PvdA stapte na het eerste jaar in deze bestuursperiode vanuit Emmen over naar de provinciale politiek. Bijl was burgemeester in Emmen, maar wilde wel weer de politieke arena in. Toen zijn voorganger Ard van der Tuuk noodgedwongen vertrok, werd Bijl gedeputeerde. Nu is hij dus de lijsttrekker van de partij.Bé Hoeksema, lijsttrekker van Seniorenbelang, deed vier jaar terug ook al mee aan de provinciale verkiezingen. Toen met Seniorenbelang Noord. Maar hij haalde de kiesdrempel niet. Dus ook geen zetel. Hetzelfde geldt voor de SGP. Lijsttrekker Willem van Hartskamp probeerde het al vaker, maar het lukte hem nooit om een zetel te veroveren.De Partij voor de Dieren (PvdD) probeert het na een mislukte poging acht jaar geleden nog weer eens. Nieuw zijn de partijen Forum voor Democratie (FvD) en DENK. Voor de PvdD is Thea Potharst de lijsttrekker. FvD heeft Hendrikus Velzing uit Klazienaveen aangesteld als lijsttrekker. Velzing is ook betrokken geweest bij de oprichting van de politieke partij Wakker Emmen in de gemeente Emmen. Aan debatten doet Velzing niet mee. Afgelopen week trad hij wel samen met Tweede Kamer-fractievoorzitter Thierry Baudet van FvD op in de schouwburg in Drachten.De lijsttrekker van DENK is Keciban Ince. Ze is de secretaris van het partijbureau van de beweging DENK en woont in Rotterdam. De derde op de lijst komt uit Drenthe. Het is Naomi van Tellingen. Ook DENK laat zich nergens zien in de provincie. Ze doen niet mee aan debatten of verkiezingsmarkten.