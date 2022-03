Opkomstpercentage in Drenthe ongeveer 20 procent

Ongeveer 20 procent van de kiesgerechtigden in Drenthe heeft inmiddels gestemd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dat blijkt uit de cijfers die acht Drentse gemeenten hebben bekendgemaakt. Zowel de uitgebrachte stemmen van vandaag, als van maandag en dinsdag zijn daarin meegenomen.

Van de gemeenten die de opkomstcijfers hebben gepubliceerd, steken Tynaarlo en Assen er bovenuit. In die eerste gemeente heeft zeker 31 procent gestemd. In Assen is dat 30 procent.