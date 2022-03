Opkomstpercentage in Drenthe richting 30 procent

De gemeenten Assen Tynaarlo, Borger-Odoorn, Aa en Hunze en Meppel steken er tot nu toe bovenuit. Daar ligt het opkomstcijfer op 30 procent of hoger. Coevorden en Emmen volgen daar vlak achter, met 29 procent. Het opkomstcijfer in Hoogeveen ligt op ongeveer 20 procent, blijkt uit cijfers die eerder vandaag zijn gepubliceerd.

Burgemeester Richard Korteland van Meppel laat weten dat het opkomstpercentage een paar procent lager is dan tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2018. In Borger-Odoorn is de opkomst juist hoger vergeleken met de laatste stembusgang van zo'n vier jaar geleden.