NZa wil dat ministerie aantal plaatsen voor spoedhulp heroverweegt

Ziekenhuizen mogen hun spoedeisende hulp niet sluiten als daardoor meer mensen er langer over doen dan 45 minuten om een spoedeisende hulp te bereiken. Maar deze wettelijk norm is gedateerd, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het aantal plekken voor spoedeisende hulp (seh) moet mede daarom worden herzien.

Dit adviseert de NZa in een deze week gepubliceerd rapport. Daarin schrijft de zorgautoriteit dat het ministerie van Volksgezondheid moet komen met een nieuw landelijk kader voor de spreiding van de acute zorg op basis van medisch-wetenschappelijke onderbouwing.

NZa vindt dat geld en het ziekenhuispersoneel doelmatiger kunnen worden ingezet. Door een tekort aan personeel moet per regio opnieuw worden overwogen welke plekken voor spoedzorg kunnen sluiten. Ook het enkel sluiten van de spoedhulp in de nacht is een mogelijkheid.

Ambulances veel beter dan 20 jaar geleden

Hierbij wordt door de NZa de zogeheten 45-minutennorm kritisch tegen het licht gehouden. Deze zou doelmatige zorg in de weg omdat het is gebaseerd op historische spreiding van zorgaanbieders. Dit leidt ertoe dat seh's openblijven waar weinig ambulances aankomen.

Bovendien zijn volgens de zorgautoriteit ambulances veel beter uitgerust ten opzichte van 2002, het jaar waarin de norm werd geïntroduceerd. 'Patiënten kunnen ter plekke en in de ambulance beter geholpen worden dan vroeger. De rijtijd naar een seh is daarmee (voor bepaalde zorgvragen) minder relevant geworden', aldus de NZa in het adviesrapport.

Een andere regionale spreiding van seh's wordt door NZa gezien als een mogelijkheid om de personele, kwalitatieve en financiële uitdagingen het hoofd te bieden. Het concentreren van het aantal patiënten dat zich per nacht presenteert op 'rustige' seh's kan in sommige regio's een oplossing zijn voor de problematiek op de arbeidsmarkt, omdat er dan mogelijk minder zorgpersoneel beschikbaar hoeft te zijn.

Wilhelmina Ziekenhuis en Treant Zorggroep

Of concentratie nodig is verschilt per regio, benadrukt het NZa. De zorgautoriteit lijkt in ieder geval niet te doelen op het verzorgingsgebied van Treant Zorggroep. In Hoogeveen en Stadskanaal behoorden de seh's al tot de kleinsten van het land met jaarlijks zo'n 9.000 patiënten. Inmiddels zijn de seh's omgevormd tot basisspoedposten die overdag en 's avonds open zijn. 'Door deze reorganisatie kan Treant Zorggroep in Emmen acute zorg aanbieden met voldoende en goed gekwalificeerd personeel', schrijft de NZa. Omdat Treant in het rapport wordt aangehaald als een 'praktijkcasus', vreest Treant niet voor sluiting van de seh in Emmen.