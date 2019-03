Shirtloze supporter FC Emmen nog steeds niet ziek

"Maandag een beetje brakjes, maar dat hoort erbij na de wedstrijddag." Kiplekker voelt Luc Kroezen zich na de thuiswedstrijd van FC Emmen tegen Heracles Almelo. Na de remise (1-1) stond de telefoon van de supporter roodgloeiend. De beelden van Kroezen en zijn witte lijf in de even witte sneeuw gingen viraal.Kroezen trekt tijdens wedstrijden van FC Emmen veel vaker zijn shirt uit. "Vooral de mensen die stil blijven kun je zo meepakken", legt Kroezen zijn actie uit. "Iedereen kijkt naar jou. Dan kun je ze allemaal meepakken. Jij doet mee en jij doet mee. Dat werkt vaak wel."In 2005 bezocht Kroezen zijn eerste wedstrijd van FC Emmen. Excelsior-uit. "Met elf man in het uitvak. De jongens kende ik toen amper. In de auto mee naar Rotterdam. Ik vond het prachtig", glimt hij. Kroezen is logischerwijs lid geworden van de harde kern van de Drentse eredivisionist: de Brigata Fanatico.Sinds de promotie van FC Emmen naar de eredivisie is het stadion van de rood-witten iedere thuiswedstrijd uitverkocht. "Dat is wel wennen in het begin", geeft Kroezen toe. "Normaal kon je gaan en staan waar je wilde. Dat is nu lastig. Het is goed voor de club. Je hebt nooit eredivisie gevoetbald en iedereen wil het meemaken. Hopelijk blijven ze als we ooit degraderen plakken."Ondanks dat de vriendin van Kroezen het een idiote actie vindt ("In het stadion zien ze hem vaker zonder shirt") blijft de fan van FC Emmen er alles aan doen om de club naar lijfsbehoud te helpen. En daar hoort een ontbloot lichaam soms bij. "Het zweept de boel mooi op, volgens mij. Ik ga er maar gewoon mee verder", lacht Kroezen.