LIVE: Volg de uitslagen van de verkiezingen bij RTV Drenthe

De stembureaus zijn gesloten, het grote tellen is begonnen. Vanavond wordt bekend hoe de zetels in de Drentse gemeenteraden worden verdeeld. Op radio, televisie en online zijn de verkiezingsuitslagen vanavond live te volgen bij RTV Drenthe.

In de studio van Radio Drenthe presenteren Margriet Benak en Edwin Mooibroek het programma Drenthe Kiest - Verkiezingsavond. De opkomstcijfers, uitslagen en analyses komen uiteraard aan bod en daarnaast zijn er ook interviews met kandidaat-raadsleden in verschillende gemeentehuizen. De uitzending is live te zien op TV Drenthe.