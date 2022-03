Ambulance- en brandweerwagendokter uit Annen draait overuren: 'Machtig mooi'

Parallel aan de Eexterweg tussen Annen en Eext loopt de Bartelaar. Een smalle weg waar je, als je er niet bekend bent, alleen agrarische bedrijven of vrijstaande woningen verwacht tegen te komen. Special Truck Parts mag dan ook gerust een vreemde eend in de bijt worden genoemd. Het bedrijf van René Pol geeft ambulances en brandweerwagens een tweede leven en door de oorlog in Oekraïne is de hulpvraag dan ook groot.

"Het is niet de bedoeling dat de wagens terechtkomen bij mensen die ze willen omtoveren camper. De ambulances en brandweerwagens gaan echt naar landen die simpelweg geen budget hebben voor een nieuw exemplaar", legt de 55-jarige Pol uit. "Het is altijd mooi als we eentje verkopen, maar ik ben pas echt tevreden als mensen voor een tweede of derde keer bij ons terechtkomen. Want dan zijn ze tevreden over wat we ze de eerste keer geleverd hebben."

Bijzondere hulpvraag