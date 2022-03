Rechter moet knoop doorhakken over motorcrossevenement De Wijk

De 37ste Off the road-rit van motorclub De Antrappers uit De Wijk, die gepland staat voor komende zondag, staat op losse schroeven. De stichting Natuurbeschermingswacht Meppel stapte vandaag naar de rechter met het verzoek dit evenement te stoppen. De tocht gaat grotendeels door het natuurgebied Het Reestdal, waar vogels massaal aan het broeden zijn.

Het motorcrossevenement is vergund door de gemeenten De Wolden en Meppel. Die hebben daarbij niet gekeken naar de mogelijke gevolgen voor het natuurgebied, stelt de milieuorganisatie.

Duizend crossmotoren leggen zondag een traject van 45 kilometer af, dat voor negentig procent uit onverharde wegen bestaat. Daarbij wordt volgens de milieuclub geen rekening gehouden met vogels die druk bezig zijn met het bouwen van nesten, zitten te broeden of al jongen hebben. Ook reptielen en amfibieën lopen de kans om vermorzeld te worden onder de banden.

Twee rapporten tegenover elkaar

Het zijn niet alleen de crossmotoren die volgens de milieuvereniging het gebied verstoren, maar ook shovels en tractoren die het gebied rijklaar maken en het nadien weer herstellen zijn storende factoren. Bovendien is het de taak van de provincie om toe te zien op de natuurbescherming en die laat het volgens de milieuclub afweten. De Natuurbeschermingswacht liet een rapport opstellen over de mogelijke gevolgen van zo'n evenement in dit natuurgebied.

Ook de motorclub kwam met een ecologisch rapport op de proppen, dat kort voor de zitting was opgemaakt. Dat was op eigen initiatief gebeurd. De ecoloog die het onderzoek heeft gedaan, stelt juist dat de verstoringen verwaarloosbaar zijn. De motorclub heeft tijdens de rechtszaak voorgesteld ook voor de route aan te passen, om de meest kwetsbare gebieden te ontzien. De rechter in Groningen doet morgen uitspraak.

Eerdere rechtszaak