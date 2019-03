Freedom, een eerbetoon aan George Michael

De Nederlandse artiest die opgroeide in Rotterdam voelt zich geraakt door de muziek van Michael. Roy herkent zichzelf in Michaels werk. “A Different Corner is een voorbeeld. Dat gaat over de liefde. Maar dat je bang bent om de liefde helemaal te geven aan iemand. Dat is wel iets waarin ik me kan vinden.”George Michael is bekend om zijn werk in de band Wham! en zijn eigen solocarrière. De zanger hield tot 1997 zijn seksuele geaardheid voor zichzelf. Dit deed hij om zijn moeder niet ongerust te maken. Homoseksualiteit was destijds nauw verbonden met aids. In de laatste jaren van zijn leven kampte Michael met depressies, drank- en drugsverslavingen en eenzaamheid. In december 2016 overleed hij.Nu bereidt Roy een show voor ter ere van hem. “Onwijs spannend.” Nu hij ruim de tijd heeft genomen voor het project en met een goed team in zee is gegaan is het bijna zover. Het proces begon allemaal bij Roys deelname aan ‘The Voice of Holland’.Met Waylon als coach trad Roy op in het programma met ‘Edge of Heaven’ van Wham!, een band waarin George Michael zong. Hij kwam erachter dat hij erg veel hield van Michaels muziek. “George Michael is er niet meer, maar zijn muziek nog wel. Ik moet daar gewoon een mooi eerbetoon voor maken.”“Ik wil hem eren op mijn manier. Ik ga hem niet imiteren, want dat gaat je toch niet lukken.”