Gasselternijveenschemond verwelkomt bus met Oekraïense vluchtelingen: 'Hartverwarmend'

Martin Nanninga vertrok afgelopen maandag met een bus van Drenthe Tours naar de Hongaarse hoofdstad Boedapest om Oekraïense vluchtelingen op te vangen. Vanmiddag arriveerde hij weer in Gasselternijveenschemond mét 37 vluchtelingen, die bij zeventien gastgezinnen worden ondergebracht. Het was volgens Nanninga een reis om niet snel te vergeten, mede omdat lang niet alles volgens plan liep.

"We zouden vijftig mensen ophalen, met die gedachte in ons achterhoofd zijn we daarnaartoe gegaan", vertelt Nanninga. Maar dat plan viel al snel in duigen, waardoor de bus niet helemaal vol zat. Nanninga vertelt dat het mede zover kwam door de hectische situatie in Boedapest. "Het is de angst van ontreddering. De vluchtelingen moeten hun vader achterlaten en moeders en kinderen lopen hopeloos in het rond zonder enig idee waar ze naartoe gaan." Volgens Nanninga is het moeilijk om je daar een voorstelling van te maken als je het niet met eigen ogen hebt gezien.

Zelf biedt hij ook een van de gevluchte gezinnen onderdak. "We hebben een chalet achter ons huis staan waar je tijdelijk in kunt verblijven. Onder ons dak hebben we nog een complete woning. Als mijn dochter gaat verhuizen, mogen zij daarin trekken."

'Het is hartverwarmend'

Volgens burgemeester Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze zijn de 37 vluchtelingen in Gasselternijveenschemond niet de eerste vluchtelingen die worden opgevangen door particulieren. Toch had Hiemstra de manier waarop deze vluchtelingen zijn gemeente bereikten nog niet eerder meegemaakt.

"Het is voor ons de eerste keer dat zo'n grote groep gelijktijdig aankomt", zegt Hiemstra. Door de oorlog in Oekraïne zullen er de komende tijd bovendien meer vluchtelingen opgevangen moeten worden. "Hartverwarmend dat zoveel mensen via acties geld inzamelen en bereid zijn om te helpen om mensen thuis op te vangen", aldus Hiemstra.

Bewuste keuze voor Nederland

"Mijn vrienden, kinderen en ik zijn naar Nederland gevlucht omdat wij bang zijn voor ons leven", legt Oksana Filipova uit. Zij is een van de 37 vluchtelingen die vanmiddag arriveerde in Drenthe.