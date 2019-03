Andere koers en meer dieren moeten Wildlands weer in zwarte cijfers brengen

Dierenpark Wildlands moet en wil over een paar jaar weer zwarte cijfers schrijven. Niet alleen is daar een nieuwe financieringsconstructie voor nodig, maar ook maatregelen op het park. Zo is de entreeprijs ook al verlaagd.De afgelopen maanden is Wildlands druk bezig geweest met de positionering. "Zoals het bedacht is tijdens de opening, een belevingspark, heeft niet zo goed uitgepakt", verklaart interim-directeur Erik van Engelen.Er komt een doorsteek van gebied Nortica naar Serenga. Nu moeten mensen daar twee keer langslopen. "We hebben daarom afscheid genomen van twee ijsberen", zegt Van Engelen. "Die passen daar niet meer tussen als je daar langsloopt."De andere twee ijsberen blijven wel in het verblijf. Een gedeelte waar de doorsteek komt, daar komen pinguïns. De bezoekers lopen ook over een boot. "Daar kunnen de pinguïns ook onder." Die zijn vervolgens ook weer te zien onder water.Ook komen er reuzenkrabben in een aquarium in Nortica. "Ik vond Nortica altijd het meest onaantrekkelijk gedeelte. Dat is straks hopelijk anders."Er zijn dit jaar al tien diersoorten aan het park toegevoegd, zoals de vleerhonden, struisvogels en een nieuwe, mannelijke pelsrob. "Deze gaat hopelijk wel voor nageslacht worden, die andere deed dat niet", vertelt Van Engelen.Vari's en gordeldieren komen ook nog naar Emmen toe. Ook wordt er nagedacht over nieuwe katachtige en hondachtige diersoorten in Serenga vanaf 2020. De leeuwen moeten zich al wat meer laten zien, omdat er een voedselboom is geplaatst. Daar wordt regelmatig vlees in gehangen, zodat de leeuwen daar op af komen.Ook Jungola kent een aantal nieuwe vogel- en diersoorten. "Laatst zat ik daar op het terras en scheerde een vleerhond vlak over mijn hoofd. Dat is ook de bedoeling, het moet een jungle vol dieren worden", aldus de interim-directeur.Ook belangrijk volgens Van Engelen is het Kompasplein. Daar wordt in de nieuwe plannen ook een dierenverblijf gerealiseerd. Wat voor dieren daar komen, is nog niet bekend. "Maar als je binnenkomt, wil je wel gelijk dieren zien." Al deze maatregelen gaan zo'n drie miljoen euro kosten.Daarnaast wordt er gewerkt aan een nieuwe website, uitbreiding van de educatie en betere bebording. Ook zijn er gesprekken met lokale ondernemers over samenwerking.Een nieuwe financieringsconstructie is vanochtend gepresenteerd op het gemeentehuis in Emmen, en moet Wildlands onder meer lucht geven om het bedrijf weer gezond te krijgen. De gemeente wil de enige financier van het park worden en neemt leningen over van financiers VolkerWessels en Rabobank van 18,5 miljoen euro, en wil een extra lening van 11 miljoen euro geven. De gemeenteraad beslist hier op 28 maart over.