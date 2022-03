Uitslagen verkiezingen: Wakker Emmen grote winnaar, ook lokalen in Noordenveld winnen

De eerste uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen zijn in Drenthe zijn bekend. Hoogeveen maakte iets na 23.00 uur als eerste gemeente de uitslag bekend. Het gaat om voorlopige uitslagen na het tellen van alle stemmen, vier dagen na de verkiezing stelt het gemeentelijk centraal stembureau de uitslag vast, op basis van de uitslagen van de stembureaus.

Emmen

Feest voor Wakker Emmen, de grootste partij mag met vier extra raadsleden aanschuiven de komende vier jaar. De partij stijgt naar 15 zetels. De PvdA blijft de tweede partij, het houdt 7 zetels.

Nieuwkomer Forum voor Democratie heeft een zetel bemachtigd. CDA moet een zetel inleveren en is met 4 zetels de derde partij. Ook de PVV (2) raakt een zetel kwijt net als D66 (1). De overige partijen blijven even groot. LEF! had twee zetels in de gemeenteraad, maar deed niet mee met de verkiezingen.

Noordenveld

Gemeentebelangen in Noordenveld wint een zetel. De partij is nu met 10 zetels verreweg de grootste partij. LGN volgt met 4 zetels. Ook deze lokale partij wint een zetel. PvdA en CDA leveren een zetel in. PvdA gaat naar 2 en CDA naar 1. De andere partijen behouden hun zetels.

De twee lokale partijen in Noordenveld zijn de enige partijen die een hogere percentage aan stemmen krijgen dan vier jaar geleden. ChristenUnie heeft precies hetzelfde percentage aan stemmen gekregen.

De Wolden

Gemeentebelangen in De Wolden is opnieuw de grootste. De partij stijgt zelfs naar 9 zetels (+1). Coalitiegenoot VVD halveert juist, het zakt naar 2 zetels. De andere VVD-zetel komt bij GroenLinks terecht, waardoor de partij met 2 zetels in de raad komt. CDA (3) blijft gelijk. D66, PvdA en ChristenUnie blijven eenmansfracties.

Tynaarlo

Leefbaar Tynaarlo heeft een extra zetel te pakken en komt op 5. De partij is daarmee de grootste in de gemeente Tynaarlo. De grootste winst is voor Tynaarlo Nu. De nieuwe partij van Richard Aeilkema veroverde 3 zetels. Ook de VVD, GroenLinks, D66 en de PvdA komen op datzelfde aantal uit.

Borger-Odoorn

Ook in Borger-Odoorn zijn de lokalen opnieuw de grootste. Ondanks een zeteltje verlies wordt Gemeentebelangen de grootste fractie, met 7 raadsleden. De verloren zetel blijft wel in lokaal bezit, want Leefbaar Borger-Odoorn stijgt naar 3 zetels. De overige partijen blijven even groot.

Midden-Drenthe

In Midden-Drenthe zijn het de lokale partijen die evenveel zetels pakken, namelijk 5. Gemeentebelangen - BBBondgenoot kreeg wel meer stemmen dan Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork, maar beiden krijgen er 2 zetels bij. Dat gaat ten koste van de VVD en het CDA die beide zakken naar 3. De PvdA houdt 4 zetels, D66, ChristenUnie en GroenLinks blijven met een zetel actief.

Aa en Hunze

Gemeentebelangen blijft de grootste partij in Aa en Hunze, maar verliest wel een zetel. De partij gaat van 10 naar 9 zetels. Ook de VVD verliest een zetel en gaat van 4 naar 3. Daarmee komt de VVD gelijk met PvdA en GroenLinks. Laatstgenoemde partij wint een zetel.

VVD is qua stemmen nog wel de tweede partij met 16,6 procent. GroenLinks gaat daarin de PvdA voorbij. D66 gaat van 1 naar 2 zetels. Het CDA blijft op een zetel steken.

Westerveld

Duurzaam Sterk Westerveld is de winnaar in Westerveld. De partij wint een zetel en komt op 4. Progressief Westerveld schuift met 3 leden aan in de raad. De partij verloor afgelopen periode een zetel, doordat D66'er Anke Oosterhuis de samenwerking verliet. Progressief komt dus na vandaag even groot terug en ook D66 heeft de zetel weten te behouden.

De VVD blijft met 3 zetels in de raad, Gemeentebelangen verloor een zetel en eindigt op 2. Ook het CDA en de PvdA houden hun 2 zetels.

Meppel

Sterk Meppel heeft er een zetel bij in Meppel, de grootste partij stijgt naar 7 zetels. De 2 partijen met wie Sterk Meppel in de coalitie zit, verliezen juist: VVD verliest er eentje en komt op 4. Ook het CDA levert een zetel in en gaat van 4 naar 3. De PvdA, ChristenUnie en SP blijven op 2 zetels staan. D66 is de andere winnaar in Meppel, het verdubbelt het zetelaantal en komt op 2. GroenLinks blijft een eenmansfractie in de raad.

"Het maakt mij supertrots", reageert Elisabeth Bakkenes van Sterk Meppel. "We zijn natuurlijk een echte actiepartij en hebben zowel binnen als buiten het college gestaan. Dat we de afgelopen 4 jaar zo'n stabiele factor zijn geweest, en veel zaken hebben kunnen verwezenlijken, daar ben ik heel erg trots op. En daar gaan we de komende 4 jaar hard aan verder werken."

Hoogeveen

In Hoogeveen zijn de PvdA en Forum voor Democratie de grote winnaars. De PvdA stijgt van 2 e naar 5 zetels in de raad. Nieuwkomer Forum van Democratie komt met 2 zetels in de raad. Gemeentebelangen blijft met 7 zetels de grootste, ondanks dat ze er een inleveren. CDA (6), VVD (3), SP (2) en D66 (1) verliezen een zetel. ChristenUnie blijft op 3 zetels staan, GroenLinks en de SGP behouden hun enige zetel.