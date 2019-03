'Drenthe is ideaal voor moderne toerist'

Tot voor kort wilden toeristen naar bekende trekpleisters en vervolgens aan de buitenwereld laten zien dat ze er zijn geweest. Die tijd is voorbij, volgens Aan de Stegge."Toeristen mijden de massa en zijn op zoek naar plekken die nog niemand kent", volgens de trendwatcher. Dat is lastig, want nog nooit waren er zo veel toeristen als nu. Afgelopen jaar steeg het aantal wereldwijd met zeven procent.Volgens Marketing Drenthe neemt het aantal toeristen in onze provincie toe. Vorig jaar was de groei groter dan het landelijk gemiddelde. Dit was mede te danken aan het mooie zomerweer."Drenthe is een oerprovincie waar je tot rust kan komen, waar mensen ongedwongen zijn, waar je nog robuuste natuur hebt", zegt Aan de Stegge. Dat zijn de elementen waar veel mensen volgens haar naar op zoek zijn.Met name Duitsers komen steeds meer naar Drenthe. "Ze zijn in andere delen van ons land al geweest en zoeken nu het oosten van het land", zegt Astrid Crum van Marketing Drenthe.Dat de hoeveelheid Duitse toeristen toeneemt, lijkt goed nieuws voor de toekomst. "Als de Duitser tevreden is over zijn verblijf, dan is het een hele trouwe bezoeker. Een echte herhaalbezoeker", zegt Crum. Bovendien delen Duitsers hun goede ervaringen met vrienden en bekenden.Dat steeds meer mensen de Drentse rust opzoeken, heeft wellicht gevolgen voor die rust. "We moeten altijd zorgen dat er een hele goede balans is", zegt Crum. Toch zijn er geen zorgen. "We kijken met een campagne welke toerist willen we hebben en welke toerist zijn vakantie ergens anders mag vieren."Marketing Drenthe zet het komende jaar de ingeslagen weg voort met betrekking tot het promoten van onze provincie in Duitsland. Ook gaan ze nog meer inzetten om Vlamingen hier naartoe te krijgen. "Verder blijven we verkondigen dat Drenthe de 'oerprovincie' is", zegt Crum.