'De saamhorigheid die er toen was, die is er nog steeds'

“Ze zijn er niet allemaal, dat lukt ook niet. Maar het overgrote merendeel is er.” Het deed Ernest Zinsmeyer goed om alle oud- dienders bij elkaar te zien.De organisatie nodigde 150 mensen uit. Er werd geen grote opkomst verwacht. “Als er tien of vijftien man op waren komen dagen hadden we dit ook door laten gaan”, zegt Zinsmeyer. De agenten hadden elkaar in tijden niet meer gesproken. “De saamhorigheid die er toen altijd was, die de politie eigenlijk nog steeds kenmerkt, is hier in optimale vorm.”Bert Peters, tegenwoordig woonachtig in Meppel, heeft ook al heel lang zijn collega’s van Emmen niet meer gezien. “Soms moet ik even nadenken; wie was dat ook alweer?” Peters geeft zijn leeftijd de schuld. “Maar het gesprek gaat onmiddellijk verder waar het jaren geleden opgehouden is.”Zinsmeyer is blij verrast hoe de reünie verlopen is. “Je komt er haast niet onderuit om dit over een paar jaar nog een keer te doen."