Is het al tijd om de winterbanden te vervangen?

Winterbanden presteren het beste als de buitentemperatuur onder de zeven graden blijft. Wanneer het kwik boven de zeven graden komt is het tijd voor zomerbanden, want die presteren met hogere temperaturen beter dan winterbanden.Bandenleverancier Geers banden in Assen heeft het nog niet druk. "Het begint nu weer te lopen. Mensen bellen voor een afspraak. Morgen hebben we vier mensen die van winterbanden naar zomerbanden gaan. Volgende week hebben we ook een aantal afspraken staan, maar de echte drukte verwachten we nog", vertelt Frans Geers."In zomerse omstandigheden slijten de banden veel harder", legt Geers uit. "De remweg wordt ook veel langer als de winterbanden blijven zitten in de zomer." En dus is het goed om nu te verwisselen."Maar als het straks weer gaat sneeuwen, dan heb je een probleem. Met zomerbanden heb je dan weinig grip", zegt de automonteur."We zitten er een beetje tussenin. 's Nachts is het niet meer extreem koud, maar overdag komen de temperaturen boven de zeven graden." Maar de automonteur denkt dat het omwisselen van de banden nu wel zou kunnen. Ook gelet op de weersvoorspellingen "Het is niet meer zo extreem koud. We zien dat normaal eind maart de drukste periode is. Als iemand ons belt met de dezelfde vraag dan zeggen we ook 'gewoon doen'."