Bijzondere vaart voor 'Snikke Johannes Veltkamp'

De Snikke, een in 1907 gebouwde Groningse trekschuit, is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een ware blikvanger op de kanalen van Zuidoost-Drenthe. Nu is de boot omgebouwd tot rondvaartboot.

Tot ongeveer het midden van de vorige eeuw werd het authentieke vaartuig gebruikt voor het transport van mensen, vee, turf en goederen. In die tijd werd ze nog met menskracht en later ook met paarden voortgetrokken. Tegenwoordig heeft een motortje de voortstuwing voor zijn rekening genomen. Sinds 2007 glijdt de Snikke weer over het water.Aan het bouwen en timmeren en schilderen is na maanden een eind gekomen. Precies voor de aanvang van het vaarseizoen vindt de rondvaartboot 'Snikke Johannes Veltkamp', samen met zijn boothuis, zijn ligplaats in Oranjedorp.Maar voor het zover is moest er nog eerst wel een bijzondere overvaart plaatsvinden, eentje die nog nooit heeft plaatsgevonden.Van Coevorden naar Oranjedorp, via het Stieltjeskanaal, de Verlengde Hoogeveense Vaart, de Bladderswijk, en het Koning Willem Alexanderkanaal. Vanaf nu heeft De Snikke een fatsoenlijk dak boven het hoofd.