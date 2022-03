Lokale partijen grijpen de macht in heel Drenthe

In elke gemeente in Drenthe is een lokale partij de grootste geworden. In geen enkele andere provincie is dat het geval. Midden-Drenthe spant de kroon met twee winnende lokale partijen. In Assen staan de lokale partijen op een en drie.

"Wat mooi is, is dat lokaal zijn plek heeft gekregen", reageert Henk Santing, lijsttrekker van Stadspartij PLOP in Assen. Die partij bleek afgelopen nacht de grootste partij te zijn geworden in de gemeente Assen.

Nek-aan-nekrace in Assen

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, in 2018, was nog in tien gemeenten een lokale partij de grootste. In de gemeente Assen werd toen ChristenUnie de grootste partij. Die 'titel' is de landelijke partij nu kwijt in Assen. Stadspartij PLOP gaat de ChristenUnie voorbij. Ondertussen is die andere lokale partij in Assen, Assen Centraal, de ChristenUnie zo goed als benaderd.

"Dit is geweldig", reageert Henk Santing. "We hoopten dat we beloond werden voor wat we in de raad hebben gedaan. Ik had wel een stiekeme hoop dat we de grootste zouden worden", gaat hij verder. "Maar ik denk dat ik ook een van de weinige was die het stiekem durfde uit te spreken."

Coalitie vormen

En wat komt er bij kijken als je de grootste partij bent? Dan mag je een coalitie vormen in de gemeenteraad. Dat wordt in de gemeenteraad ook wel college van burgemeester en wethouders genoemd, of kort gezegd college. Daar heeft Santing al over nagedacht. "Maar we hebben er nog niet in de breedte over gesproken. Het is nog veel te vroeg. Je moet ook niet vooruit lopen op de zaken. Met evenveel gemak waren we niet de grootste geweest. Dan zit je je over niets druk te maken."