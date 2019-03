Maandagochtend minder treinen door staking bij NS

Waarschijnlijk is ook na die tijd de dienstregeling nog een tijdlang verstoord. Reizigers kunnen te maken krijgen met uitval en vertraging en kortere treinen, vreest reizigersvereniging Rover.Door om zes minuten over zeven te gaan rijden, is de werkonderbreking 66 minuten. Dat is gekozen om te pleiten voor een pensioenleeftijd die blijft staan op 66 jaar. De vakbonden houden actiebijeenkomsten in een aantal steden, waaronder Zwolle.Maandag geldt in veel sectoren als actiedag voor een beter pensioen. Zo zijn er ook acties in stads- en streekvervoer, de bouw, de metaal en de schoonmaak.Arriva verwacht dat de staking geen invloed zal hebben op hun dienstregeling in Drenthe. Zeker is het nog niet: het bedrijf onderzoekt nog of er ook bij Arriva gestaakt zal worden.