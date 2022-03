Kiezer loopt niet warm voor verkiezingen: opkomst overal lager

In alle twaalf de Drentse gemeenten ligt de opkomst tijdens de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar lager dan tijdens de verkiezingen in 2018. In Emmen is de opkomst het laagste, in de gemeente Meppel is de opkomst het hardst gedaald.

Dat is nog wel hoger dan het landelijk gemiddelde. Nadat van 327 gemeenten de stemmen zijn geteld, blijkt dat landelijk 50,3 procent van de kiesgerechtigden naar de stembus is gekomen. In 2018, bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, ging 54,1 procent stemmen.

Minder stemmen, wel zetel winst

Leefbaar Tynaarlo heeft exact hetzelfde percentage aan stemmen gekregen als tijdens gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Toch wint de partij een zetel.

Dat komt doordat de opkomst in Tynaarlo dit jaar lager is dan vier jaar geleden. De afgelopen drie dagen hebben 16.484 inwoners van de gemeente de moeite genomen om te gaan stemmen, oftewel een opkomst van 61,2 procent. In 2018 stemden er 16.695 inwoners van Tynaarlo, een opkomst van 63,4 procent.

Dit betekent dat partijen deze keer minder stemmen nodig hebben voor een zetel. In 2018 betekende 721 stemmen in Tynaarlo een zetel. Nu ligt dat dus iets lager, waarschijnlijk rond de 710 à 716, afhankelijk hoeveel mensen er blanco of ongeldig hebben gestemd. Als er veel mensen blanco of ongeldig hebben gestemd, zijn nog minder stemmen goed voor een zetel.

Lager dan gemiddeld

De opkomst in de gemeente Emmen is het laagste van Drenthe. In die gemeente heeft 46,9 procent van de stemgerechtigden de moeite genomen om naar de stembus te gaan. En dus is er werk aan de winkel, vindt burgemeester Eric van Oosterhout. "Een groot speerpunt van de aankomende vier jaar moet zijn om meer mensen naar de stembussen te krijgen", reageert hij tegenover ZO34. "Slechts 46 procent van de mensen heeft gestemd en we moeten er als gemeente voor zorgen dat dat opkomstpercentage tijdens de volgende verkiezingen hoger ligt."

Ook in Hoogeveen is de opkomst dit jaar lager dan het landelijk gemiddelde. Daar heeft 49 procent van de inwoners gestemd.

Gemiddeld genomen ligt de opkomst in de provincie op 55,2 procent. In 2018 was de opkomst in Drenthe nog 58,8 procent.