Brand bij zorginstelling Ambique Hoogeveen

In een pand van zorginstelling Ambiq is vanmiddag brand geweest (foto: Persbureau Meter)

In een pand van zorginstelling Ambiq is vanmiddag brand geweest. In het gebouw wonen mensen met een beperking.

Volgens omstanders zou één van de bewoners zijn jas in brand hebben gestoken. Het vuur was snel geblust maar de rook trok wel door het pand. De brandweer heeft het pand geventileerd.De bewoners moesten tijdelijk even naar buiten. Het is onbekend hoe groot de schade is.