Feestvreugde met zwart randje bij winnaar PvdA Hoogeveen

"Dit is een geweldige uitslag. Dromen zijn geen bedrog", lacht Stan van Eck, lijsttrekker van de PvdA, op de ochtend na de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen. Zijn partij is de grote winnaar in de gemeente Hoogeveen, waar de sociaal-democraten groeiden van twee naar vijf zetels en daarmee nummer drie is in de raad.

"Gisteravond bij het bekendmaken van de uitslag stonden we ineens op vijf zetels", blikt Van Eck terug. "Dat beeld had ik direct weer voor ogen toen ik vanochtend wakker werd."

Beloning

De afgelopen vier jaar zat de PvdA in Hoogeveen met twee raadsleden in de raad. "Dat aantal was te klein, het beeld klopte niet", aldus de zegevierende lijsttrekker. "Maar onze raadsleden Lisa Schonewille en Wolter Dekker hebben de afgelopen jaren constructief oppositie gevoerd en daar worden we voor beloond."

Daarnaast roemt Van Eck de campagne die de partij heeft gevoerd. "In Hoogeveen kampen we nog steeds met financiële problemen en lag de nadruk op geld en bezuinigen. Wij zijn juist met het sociaalste programma in jaren gekomen. Bij ons staan mensen voorop, niet het geld."

Zo maakt de partij zich zorgen over de bezuinigingen op buurt- en dorpshuizen. "Daar kun je vandaag een euro op bezuinigen, maar op termijn kost dat veel meer geld. Dit zijn plekken waar mensen soms daadwerkelijk een keer in de week samen gaan eten. Als een buurthuis sluit, komen deze mensen hun huis niet meer uit en krijgen zij last van eenzaamheid. Aan eenzaamheid zijn weer veel ziektebeelden gekoppeld. Je moet daar dus kritisch naar kijken, aan kortetermijnoplossingen moet je niet doen."

Zwart randje

Ondanks de grote overwinning, spreekt Van Eck wel over een overwinning met een zwart randje. Dat heeft alles te maken met de opkomst van Forum voor Democratie in Hoogeveen. Die partij behaalde gisteravond twee zetels. "Ik was er al bang voor. Het is een zwart randje, net als het lage opkomstcijfer."

Feestje