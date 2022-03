Wat vind jij: Er moet een stemplicht komen

Het is de partijen niet gelukt de kiezer massaal te mobiliseren voor de gemeenteraadsverkiezingen. Minder mensen gingen naar de stembus dan vier jaar geleden. In elke Drentse gemeente ligt de opkomst lager.

De opkomst in de gemeente Emmen is het laagste in onze provincie. In die gemeente heeft 46,9 procent van de stemgerechtigden de moeite genomen om naar de stembus te gaan. Ook in Hoogeveen is de opkomst dit jaar lager dan het landelijk gemiddelde. Daar heeft 49 procent van de inwoners gestemd.