Einde dreigt voor schaapskudde van herder Robroek

Alleen een klein wonder kan Robroek (62) nog helpen: wanneer hij deze maand nog een geschikt gebied toegewezen krijgt om te weiden kan hij als herder actief blijven. "Ik ben nog bezig met een afdeling van Staatsbosbeheer. De afdeling Zwartemeer waar ik de afgelopen drie jaar werkte heeft geen plaats meer." Veel vertrouwen heeft Robroek er echter niet in.Robroek weidde de afgelopen drie jaar zo’n 130 Britse schapen op natuurgebied Veenland bij Barger-Compascuum. De afgelopen jaren stapelden de problemen voor de herder zich op.Nadat hij Friesland noodgedwongen verliet na wat hij 'geblunder van de overheid' noemt, belandde hij in 2016 in een rechtszaak met de Stichting Schaapskudde Exloo. Door de stichting werd hij op non-actief gezet.Met een kleine kudde ging Robroek zelfstandig door, maar daar lijkt nu een eind aan te komen. "Als de kudde verkocht is, vertrek ik uit Drenthe. Ik ben er wel klaar mee. Ik ga dan eerst naar Frankrijk en laat Nederland met alle problemen even achter mij."Veertien jaar geleden maakte Robroek de stap van hobbyist naar professioneel schaapsherder. "Je ziet nu een levenswerk afgebroken worden. Met mij gaat het dan ook slecht. Wel ben ik kerngezond en wil ik graag actief blijven. Het liefst ga ik weer werken met een levende have."Hans Alting van Staatsbosbeheer erkent dat er geen plaats meer is voor Robroek en zijn kudde. "In 2017 hebben wij hem ruimte geboden op ons terrein. We hebben in 2017 ook een contract voor begrazing aangeboden."Dat contract heeft Staatsbosbeheer in 2018 al opgezegd. "Er was geen ruimte meer omdat er geen begrazing meer nodig was", zegt Alting. "Daarnaast kwamen er veel klachten binnen. De schapen zouden niet in goede conditie zijn en liepen op de weg, omdat Robroeks rasters niet goed waren."Robroek erkent dat er in het begin problemen zijn geweest met de rasters. Hij was er destijds vanuit gegaan dat de rasters van het gebied al goed zouden zijn, maar dit was niet het geval. Daarom zegt hij het zelf opgelost te hebben."Dat de conditie van mijn schapen onderuit wordt gepraat, vind ik grof." De schapen zouden begin vorig jaar ziek zijn geweest, maar nu niet meer.