Hoogeveen wil meer power ontwikkelen met regio Zwolle

De regio Zwolle bestaat inmiddels uit 21 gemeenten en die regio dijt al verder uit. Van Urk tot Hardenberg en van Heerde tot Hoogeveen stemmen de bestuurders hun beleid op elkaar af. Doel is samen meer economische slagkracht en bestuurlijke invloed te krijgen.Burgemeester Karel Loohuis is een warm pleitbezorger van de samenwerking. Loohuis: "In de regio Zwolle zien we de snelst groeiende regio buiten de randstad en het is in haar ontwikkeling de vierde regio na Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven. Van de samenwerking trekken we alleen maar profijt."Als voorbeeld van een actueel samenwerkingsproject noemt burgemeester Loohuis de lobby bij de landelijke politiek om meer rijstroken op de A28 te krijgen. "De lobby was eerst vanaf Amersfoort tot aan Zwolle. Door aan te sluiten wordt er nu gepleit voor het aanleggen van extra rijstroken tot aan Hoogeveen. Het maakt uit of je dat als individuele gemeente doet of namens een hele regio die ook nog eens door vier provincies gesteund wordt."Hoogeveen is als industriestad met economisch potentieel ook al aangesloten bij Emmen, Coevorden en Hardenberg in de Dutch Tech Zone. Daarop is de regio Zwolle een aanvulling. De provincie Drenthe zou achter de samenwerking met Zwolle staan.Loohuis: "Er zijn altijd al contacten met Zwolle. Mensen van hier werken daar en omgekeerd. Onze scholieren gaan in Zwolle naar het middelbaar of hoger onderwijs."De samenwerking met Zwolle kost de gemeente per inwoner 2,75 euro per jaar.