Zo milieuvriendelijk boeren

De Groninger Blaarkoppen van Tepper worden groot met voer van eigen erf. Ze hebben geen krachtvoer nodig. Tepper: "We hebben een kringloop-landbouwsysteem op bedrijfsniveau. Dat wil zeggen: we halen geen mest aan, geen drijfmest van collegaboeren, geen kunstmest en geen voer. Dat is de ultieme kringloopgedachte."Tepper heeft ook een plas-dras-stuk aangelegd, dat erg in trek is bij de grutto. Om deze weidevogel te beschermen tegen vossen, is er vijf kilometer stroomraster aangelegd. De boer krijgt voor het plas-dras-stuk een financiële tegemoetkoming van de provincie Drenthe. De aanleg van het raster is voor eigen rekening.Deze en andere maatregelen voor de bescherming van de weidevogels lijken effect te hebben. Jaap van Gorkum van Landschapsbeheer Drenthe is positief. Hij geeft aan dat de cijfers er goed uitzien. Maar: de grutto in Drenthe is nog niet gered, daar is nog veel meer voor nodig.