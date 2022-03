Voetbalgek Wilco gaat langs alle amateurvoetbalvelden in Nederland

Wilco Polinder is fanatiek voetbalfan met een heel bijzondere hobby: hij gaat bij alle Nederlandse amateurclubs langs. Op dit moment maakt hij een rondje langs de velden in Drenthe, waaronder in Zuidwolde bij ZZVV.

De resultaten verwerkt Polinder op zijn Facebookpagina 'Nederlandse Velden', waarop veel reacties binnenkomen. "Ik kan de reacties bijna niet aan, maar dat is juist alleen maar leuk. Mensen in Zuid-Nederland willen ook weten hoe de clubs in Drenthe erbij staan en dat is andersom ook", vertelt Polinder. "Ik ben een groot voetbalfan en dan vooral van amateurclubs. Doordeweeks ga ik op pad en bezoek ik ongeveer 20 clubs per dag."

Buschauffeur

De voetbalgek gaat momenteel richting de 600 bezochte clubs van de in totaal zo'n 2900. Hier is hij al bijna twee jaar mee bezig. Opvallend genoeg bezoekt hij de clubs niet in het weekend, wanneer er juist gevoetbald wordt. Polinder: "Wat ik doe is 'groundhoppen', dat doen er meer, maar die bezoeken ook wedstrijden. Ik doe dat niet, omdat ik in het weekend als buschauffeur werk in Utrecht."

Tribune

Polinder bezoekt in Drenthe in totaal 117 clubs. Inmiddels is hij bij ongeveer de helft al langs geweest. Wanneer de voetbalfan aankomt bij een club maakt hij vooral foto's en aantekeningen. "Ik fotografeer de dug-out, het doel, het scorebord en de tribune," geeft Polinder aan. "De focus ligt vooral op de tribune, want daar heb ik echt een zwak voor."

Na elke provincie houdt hij een verkiezing van de mooiste tribune. Deze zomer hoopt Polinder bij alle Drentse clubs te zijn geweest en zijn verwachting is dat rond die tijd de verkiezing kan beginnen.