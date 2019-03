Achilles 1894 speelt seizoen 'gewoon' uit

​Financiële problemen: Achilles 1894 gaat stoppen met vlaggenschip

Het bestuur van de club kondigde dinsdag aan dat het vanwege financiële problemen na dit seizoen wil stoppen met het prestatieteam op zondag. De clubleiding wist echter niet hoe de KNVB hierin zou staan, aangezien competitievervalsing wegens motivatiegebrek op de loer ligt. Enkele spelers lieten tijdens de algemene ledenvergadering al blijken er weinig voor te voelen het seizoen af te maken.Maar inmiddels lijkt de eerste emotie weer enigszins afgezakt, bevestigt trainer Paul Weerman. "De spelers willen graag voetballen, ook al is er voor het team geen perspectief meer na de zomer. Veel jongens hebben bovendien nog geen club voor komend seizoen en willen zich dan ook wel in de kijker spelen. Daarnaast blijft winnen altijd leuk."Vanavond komen de spelers van Achilles 1894 zondag bij elkaar. Niet om te trainen, maar om te praten over de ontstane situatie. Daarbij zijn ook bestuursleden en sponsors aanwezig. Belangrijk agendapunt is hoe het seizoen financieel (qua vergoedingen richting de spelers bijvoorbeeld) kan worden uitgespeeld.